"Eğreti Hayatlar" adlı fotoğraf sergisi açıldı

Trabzon'da yaşayan 51 yaşındaki ev hanımı Elmas Cumcu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin yaşamlarını konu alan kişisel fotoğraf sergisini açtı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki "Eğreti Hayatlar" adlı sergide Cumcu, Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan Suriyelilerin, özellikle çocukların günlük yaşantılarını, mutluluklarını ve hüzünlerini ortaya koyduğu 69 fotoğraf yer alıyor.

Açılışta konuşan Cumcu, ailelerin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ederek, mahalle sakinleriyle tanışıp dost olmaya başladığını söyledi.

Cumcu, amatör fotoğrafçılık sanatıyla da ilgilendiğini belirterek, aradan geçen 3 yılda Suriyelilere yardım ederken, onların Türkiye'deki yaşamlarını da fotoğraflamaya karar verdiğini aktardı.

Trabzon'da 4. kişisel sergisini açtığını belirten dört çocuk annesi Cumcu, 18 Ekim'e kadar açık kalacak serginin ismi hakkında da bilgi verdi.

Açılışa Trabzon İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, sendika, vakıf ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Davetliler sergiyi gezerek, Cumcu'yu tebrik etti.