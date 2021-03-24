Eğribel'de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor - Son Dakika

Karayolları ekipleri, Karadeniz ile İç Anadolu arasında ulaşımın sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde dün akşamdan beri etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dün gece yarısı başlayan kar yağışı Giresun-Sivas karayolu üzerinde Şebinkarahisar ilçe sınırlarındaki Eğribel Geçidi'nde etkili oldu. Kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olurken, Karayolları ekipleri ise yolun ulaşıma kapanmaması adına yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Kar yağışının Dereli İkisu mevkiinden Eğribel Geçidi'ne kadar devam eden kar yağışında, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu belirtilirken, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'a gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Eğribel Geçidi, tipi ve fırtına nedeniyle zaman zaman kapanıyor.

Karayolları Giresun 104. Şefliğine bağlı Eğribel bakımevindeki işçiler, olumsuz hava koşullarına karşı mücadele veriyor. Karayolları işçileri, 24 saat yolun açık kalması için çalışıyor. Yılın bu zamanına kadar Eğribel Geçidinde herhangi bir olumsuzluk yaşanarak yolun ulaşıma kapanmadığı da ifade edilirken, sürücüler tedbir almaları konusunda uyarılıyor. - GİRESUN