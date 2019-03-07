Eğribel Geçidi, 'Kar' ve 'Fırtına' Nedeniyle Kapandı
8 dakika önce
GİRESUN'da etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle Eğribel Geçidi ulaşıma kapandı.
GİRESUN'da etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle Eğribel Geçidi ulaşıma kapandı. Karadeniz
ile İç Anadolu
bölgelerini Giresun
ve Sivas
üzerinden birbirine bağlayan, 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, kar, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafında araçlarıyla mahsur kalan sürücüler ise Karayolları Eğribel Bakım Evi ve Tamdere mevkiinde bir tesiste beklemeye başladı. Fırtına ve tipinin etkisinin yitirmesi ile geçidin ulaşıma açılması için çalışma başlatılacak.
- Giresun
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:31 Kaynak: DHA
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