Son Dakika Haberleri: Eğribel Geçidi'nde Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Eğribel Geçidi'nde Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

1 saat önce

Giresun-Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Eğribel Geçidi'nde Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor, System.String[]
Giresun- Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Doğu Karadeniz'in, Akdeniz ve diğer bölgelere olan bağlantılarından biri olan Eğribel Geçidi'nde birkaç gündür süren kar ve tipi etkisini artırdı.

Kar kütlelerinin yola kayması nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Karayolları ekipleri, Giresun'un iç kesimlerinde Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin de bağlantısını sağlayan yolda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:38 Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Sivas, Giresun, Kar, Güncel
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