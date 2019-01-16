Eğribel Geçidi Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Tipi nedeniyle kapanan Giresun-Sivas kara yolu Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.
Tipi nedeniyle kapanan Giresun- Sivas
kara yolu Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece tipi nedeniyle kapanan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nin, tek şeritten ulaşıma açıldığı bildirildi.
Açıklamada, bölgede trafik akışının kontrollü sağlandığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:54 Kaynak: AA
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