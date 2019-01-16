Son Dakika Haberleri: Eğribel Geçidi Ulaşıma Açıldı

Eğribel Geçidi Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Tipi nedeniyle kapanan Giresun-Sivas kara yolu Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.

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Tipi nedeniyle kapanan Giresun- Sivas kara yolu Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece tipi nedeniyle kapanan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nin, tek şeritten ulaşıma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, bölgede trafik akışının kontrollü sağlandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:54 Kaynak: AA

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