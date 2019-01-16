Eğribel Geçidi Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Tipi ve çığ nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Giresun-Sivas karayolu üzerindeki Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.
Tipi ve çığ nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Giresun-Sivas karayolu üzerindeki Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.
Çığ ve tipi nedeniyle kapanan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nin bugün öğle saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldığı bildirilirken, Karayolları ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğü ve trafik akışının kontrollü sağlandığı belirtildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:10 Kaynak: İHA
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