Eğribel Geçidi Ulaşıma Açıldı

Tipi ve çığ nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Giresun-Sivas karayolu üzerindeki Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.

Tipi ve çığ nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Giresun-Sivas karayolu üzerindeki Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.



Çığ ve tipi nedeniyle kapanan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nin bugün öğle saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldığı bildirilirken, Karayolları ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğü ve trafik akışının kontrollü sağlandığı belirtildi. - GİRESUN

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