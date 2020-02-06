Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

6 saat önce

Giresun'da 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı, System.String[]

Giresun'da 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Giresun'un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas iline ulaşımı sağlayan Eğribel Geçidi yoğun tipi nedeniyle Tamdere mevkiinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Karayolları ekipleri olası bir duruma karşı geçit üzerinde hazır halde bekletiliyor. - GİRESUN

Şebinkarahisar, Giresun, Alucra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:54 Kaynak: İHA
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