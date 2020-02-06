Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

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Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
6 saat önce
Giresun'da 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:54 Kaynak: İHA
Giresun'da 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Giresun'un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas iline ulaşımı sağlayan Eğribel Geçidi yoğun tipi nedeniyle Tamdere mevkiinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Karayolları ekipleri olası bir duruma karşı geçit üzerinde hazır halde bekletiliyor. - GİRESUN
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