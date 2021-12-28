Eğribel Tüneli'nin sağ tüpü ulaşıma açıldı - Son Dakika

KARADENİZ Bölgesi ile diğer bölgeleri birbirine bağlayacak her biri 5 bin 900 metre uzunluğa sahip çift tüplü Eğribel Tüneli'nde sona gelindi. Türkiye 'nin en uzun 3'üncü tünelinde sağ tüp açıldı. Tüpten çift yönlü geçiş sağlanmaya başlandı.

Sivas- Giresun güzergahında, Şebinkarahisar ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde yapılan Eğribel Tüneli çalışmalarında sona yaklaşıldı. Karadeniz'i diğer bölgelere bağlayan, her biri 5 bin 900 metre olan çift tüplü tünelde sağ tüpün beton kaplaması bitti, asfalt dökülüp, yol çizgileri çizildi, elektronik ve aydınlatma sistemi de büyük oranda monte edildi. Türkiye'nin en uzun 3'üncü tünelinde sağ tüp, bugün çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

'ASFALT DÖKÜLDÜ, YOL ÇİZGİLERİ HAZIRLANDI'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; tüneldeki diğer çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi. Sol tüpte kazı ve desteklerin tamamlandığı, giriş kesiminden itibaren nihai beton kaplama imalatlarının ise sürdüğü belirtilen açıklamada, "Sağ tüpte de kazı ve beton kaplama işlemleri tamamlandı, asfalt döküldü, yol çizgileri hazırlandı. Sağ tüpte elektromekanik işleri kapsamında aydınlatma çalışmaları tamamlanmış olup, havalandırma ve diğer elektromekanik işleri tamamlanmak üzeredir" denildi.SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKA KISALACAKEğribel Tüneli'nin sağ tüpünün servis yolu verebilecek şekilde tamamlandığı duyurulan açıklamada, "Olumsuz kış şartlarında vatandaşlarımıza güvenli yolculuk imkanı sağlanmak için bugün tarihi itibari ile sağ tüp iki yönlü trafiğe açıldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, tünel ile birlikte mevcut yolun 6,5 kilometre, seyahat süresinin de yaklaşık 20 dakika kısalacağına dikkat çekildi.

- Giresun