Eğriboz Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Öte yandan Eğriboz Adası'nda bu sabah da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmuştu. Artçı sarsıntıların yaşandığı adada bazı ilçelerde tedbir amacıyla okullar kapatılmıştı.

AFAD ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu belirtti. AFAD depremin yerin 5.71 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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