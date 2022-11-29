Eğriboz Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası yakınlarında saat 23.06'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 8,9 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyururken, sarsıntının yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
AFAD ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu belirtti. AFAD depremin yerin 5.71 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.
Öte yandan Eğriboz Adası'nda bu sabah da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmuştu. Artçı sarsıntıların yaşandığı adada bazı ilçelerde tedbir amacıyla okullar kapatılmıştı.
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