Son Dakika Haberleri: Eğriçay Parkında bakım onarım çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Eğriçay Parkında bakım onarım çalışması

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda başlatılan bakım onarım çalışması Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı'nda da gerçekleştirildi.

Eğriçay Parkında bakım onarım çalışması, System.String[]
Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda başlatılan bakım onarım çalışması Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı'nda da gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki parklarda bakım-onarım çalışmalarına başladı. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkında onarım ve bakım işlemlerinin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını da sözlerine ekleyen yetkililer, parkların yeni haliyle daha güzel olacağına dikkat çekti.

Vatandaşlar ise parklarda sürdürülen çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:32 Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da yemek yiyen kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı! Son dakika! Ali Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı Son Dakika! AK Partili Muş yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 13:51:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğriçay Parkında bakım onarım çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]