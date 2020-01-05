Eğriçimen Yaylası'nda kış güzelliği - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada kış güzelliği yaşanıyor.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yaylayı ziyaret edenler, cep telefonu kameralarıyla güzel manzarayı görüntüledi.

Bu arada yaylada bulunan göletler de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.