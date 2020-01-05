Eğriçimen Yaylası'nda kış güzelliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğriçimen Yaylası'nda kış güzelliği - Son Dakika

Eğriçimen Yaylası'nda kış güzelliği

6 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada kış güzelliği yaşanıyor.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yaylayı ziyaret edenler, cep telefonu kameralarıyla güzel manzarayı görüntüledi.

Bu arada yaylada bulunan göletler de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Eğriçimen Yaylası'nda kış güzelliği

Koyulhisar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek

Son Dakika Haberleri
16:57 Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı - Son Dakika
16:57 Ziraat Mühendisleri Odasından Başkan Kurt'a ziyaret - Son Dakika
16:56 Binali Yıldırım Eskişehir'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika
16:54 Gurbet özlemi kitap yazdırdı - Son Dakika
16:50 MİT'in yeni binası yarın hizmete açılıyor - Son Dakika
15:52 MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika
14:26 İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 17:04:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğriçimen Yaylası'nda kış güzelliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]