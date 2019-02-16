Son Dakika Haberleri: Eğridere'de Heyelan

Eğridere'de Heyelan

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Eğridere Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması nedeniyle seferber oldu.

Eğridere'de Heyelan, System.String[]

AKS 110, İZSU, Fen İşleri ekipleri bölgede çalışırken, aşevi aracılığıyla da vatandaşlara pide ve ayran dağıtıldı.

Bornova Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan evler boşaltılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de teyakkuza geçti. AKS 110 arama ve kurtarma araçları olası yangın ve kurtarma faaliyetleri için hemen bölgeye sevkedildi. 1 evin tamamen çöktüğü, 9 evin ise kısmen zarar gördüğü belirtilirken, heyelan tehlikesi altında bulunan 12 evin daha boşaltılacağı bildirildi. AKS 110 ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak vatandaşların boşaltılan evlerden güvenli bir şekildekıymeti eşyalarını çıkarmalarına yardım etti. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde hasar gören binaların branşmanlarını iptal etti. Geçici şebeke oluşturularak boşaltılmayan evlerin su almasını sağladı. Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanların su içmesini sağlamak için bölgeye tanker de gönderildi. Aşevi tarafından yapılan pide ve ayranlar vatandaşlara ulaştırılırken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gitti.İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri toprak kaymasının yaşandığı bölgenin dere sınırı dışında olduğunu belirtirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ise heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolun yerine alternatif olarak 2300 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde yol yapımına başlandığını, yolu açmak için zemin düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, toprak kayması nedeniyle yaralanma ve can kaybının olmadığın ı bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:36 Kaynak: Bültenler

Bornova, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eğridere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı

Ekrem İmamoğlu Patates Tezgahının Üstünde Miting Yaptı Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 16:40:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğridere'de Heyelan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]