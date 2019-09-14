Son Dakika Haberleri: Eğrigiz İkitaş Kanyonu'na ilgi
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Eğrigiz İkitaş Kanyonu'na ilgi

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyündeki İkitaş Kanyonu ilgi görüyor.

Eğrigiz İkitaş Kanyonu'na ilgi, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyündeki İkitaş Kanyonu ilgi görüyor.


Bölgeye yapılan bungalov evlerden sonra yeni açılan restaurantın hizmete girmesiyle çevre il ve ilçelerden her gün yüzlerce kişi bölgeyi ziyaret ediyor.


İkitaş Kanyonu'nu ziyaret eden Eskişehirli Ayşe Tunç, "Mis gibi tertemiz hava, süper bir doğa. Tamamen organik ürünlerle kahvaltı ve yemek imkanı sağlayan, tatlı dilli işletmecileri olan bir restaurant. İster binlerce yıllık tarihi ve gizemi olan kaleyi gezin, ister yaylaya çıkın. İsterseniz bungalov evlerin önündeki verandada hafif şekerleme uykusuna dalın. Gece yıldızlara bakarken ışıklarına inanamayacaksınız. Bölgede bulunan mağaralar inanılmaz merak uyandırıcı. Kısacası burası muhteşem" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Eğrigöz, Emet, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
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