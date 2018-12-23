Eğriova Tabiat Parkı Ziyaretçilerini Bekliyor

Beypazarı ilçesinde bulunan Eğriova Tabiat Parkı, eşsiz güzelliğiyle misafirlerini bekliyor.

Beypazarı ilçesinde bulunan Eğriova Tabiat Parkı, eşsiz güzelliğiyle misafirlerini bekliyor.



Şelalesi ve göletiyle dikkat çeken Eğriova, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.



Eğriova Tabiat Parkı bekçisi Necdet Soyutürk, Eğriova'nın yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.



Kış aylarında kar yağışıyla göletin donduğunu dile getiren Soyutürk, buraya gelenlerin temiz hava ve eşsiz manzara eşliğinde güzel bir gün geçirebileceklerini kaydetti.



Soyutürk, kar yağışına rağmen yolun sürekli açık olduğunu belirtti.

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