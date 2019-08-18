Son Dakika Haberleri: Eğriova Yaylası ziyaretçilerini bekliyor
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Eğriova Yaylası ziyaretçilerini bekliyor

34 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesine 55 kilometre uzaklıktaki Eğriova Yaylası, muhteşem doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Eğriova Yaylası ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesine 55 kilometre uzaklıktaki Eğriova Yaylası, muhteşem doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor.
İlçenin Karaşar Mahallesi'ne 20 kilometre uzaklıktaki Eğriova Yaylası, sahip olduğu göl ve orman manzarasıyla ziyaretçilerin temiz hava alma imkanı sunuyor.
Doğal yapısıyla izcilik faaliyetleri, doğa sporları, kampçılık, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık çalışmalarına da olanak sağlayan yayladaki gölde, kanoyla gezilebiliyor.
Ulaşımın rahatlıkla sağlanabildiği yaylada, Eğriova göletinin tam üzerinde turizm amaçlı oluşturulan kır gazinosu da yer alıyor.
Beypazarı, Karaşar, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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