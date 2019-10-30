EGSD üyeleri Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ile kutladı. EGSD üyelerinin büyük ilgi gösterdiği kutlamada Orkestra Soundcheck sahne alırken, vals ve zeybek gösterisi büyük ilgi gördü.

Geceye Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, EGSD Kurucu Başkanı Necip Kalkan, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Erdal Durmaz, BEGOS Başkanı Şener Kırıkkaya, MTK Başkanı İsmail Sadi Doğan, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muharrem Karakuş, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit ile çok sayıda davetli ve EGSD üyeleri katıldı. Geceye katılan Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim şekli olmadığını belirterek, Bir imparatorluk, saltanat, teokratik toplum yapısının yıkıldı, çağa ayak uyduruldu, devrimler, medeni kanun gibi çok sayıda kanun çıkarıldı. Saatinden, ölçüsüne bir çok konuda, günlük hayatımızda yaşadığımız her şeyi Cumhuriyete borçluyuz. Ben bir Cumhuriyet kadınıyım. Babam bir esnaf. Biz kadınların Cumhuriyet'e minnet ve şükran duymamız gerek. İnsanın hakkını alabilmesi, hele de bir kadın idareci olabilmesi çok güzel. Dünyanın pek çok ülkesinden önce kazanımlar elde etmemizi Cumhuriyet'e borçluyuz. Sizler, zenginliğimizin, üretimimizin velinimetlerisiniz. Bu toplumun en büyük hastalığı tembellik. Bunun tek çözümü çalışmak. Ben bu konuda da sizleri tebrik ediyorum diye konuştu.

Gece, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılarla devam ederken, 8 yaşındaki Deniz Naz Çamkıran'ın İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını coşkuyla okuması ayakta alkışlandı. Pasta kesim töreninin ardından EGSD üyesi Bülent Başkaya, Başkan Ertuğrul'a gümüş Atatürk heykeli armağan etti.