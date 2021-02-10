Egzersiz Uzmanı CPT Uğur Kara'dan 12 haftalık sıkılaşma tüyosu - Son Dakika
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Egzersiz Uzmanı CPT Uğur Kara'dan 12 haftalık sıkılaşma tüyosu

10.02.2021 13:15
Egzersiz Uzmanı CPT Uğur Kara'dan 12 haftalık sıkılaşma tüyosu

Online eğitim ile danışanlarına kilo verme programı uygulayan CPT Uğur Kara, kadınların selülit sorununa egzersiz ile çare oldu.

Online eğitim ile danışanlarına kilo verme programı uygulayan CPT Uğur Kara, kadınların selülit sorununa egzersiz ile çare oldu. Kara, 12 haftada bölgesel veya tüm vücutta sıkılaşmanın mümkün olduğunu, bu program ile kadınların korkulu rüyası olan selülit probleminin de ortadan kalktığını söyledi.

Online eğitim ile danışanlarına kilo verme programı uygulayan CPT Uğur Kara, kadınların selülit sorununa egzersiz ile çare oldu. Kadınların selülit probleminin üzerinde çok fazla durduğuna dikkat çeken Kara, "Yapılması gereken oldukça basit aslında. Belirlenen egzersizleri yapmak ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmek. Böylece kısa sürede sıkı bir vücuda sahip olunabilir" dedi.

Danışman rehberliğinde evde yapılacak egzersizler ile 12 haftada sıkı bir vücuda ve fit bir görünüme kavuşulabileceğini vurgulayan Kara, danışanlarına, kişiye özel beslenme programı oluşturduğunu, sadece kadınların değil erkeklerin de sıkılaşma programına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

"İNSANLARA FAYDALI OLMAK BENİ MUTLU EDİYOR"

Uzaktan eğitim sistemi ile danışanlarına ulaştığını söyleyen CPT Uğur Kara, çok fazla danışanı olduğunu ve Türkiye'nin her ilinden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Özellikle kadın danışanlarının daha fazla olduğunu söyleyen Kara, "Türkiye'nin dört bir yanından başta kadınlar olmak üzere çok sayıda danışanım var. Hepsi ile ortak bir çalışma yürüyoruz. Her danışanımla özel olarak ilgileniyorum. İnsanlara faydalı olmak beni mutlu ediyor" İfadelerini kullandı.

CPT Uğur Kara, sıkılaşma programının yanı sıra fitness eğitmenliği, ekipmansız vücut geliştirme ve spor sakatlıkları konusunda da eğitim veriyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye, SELÜLİT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Egzersiz Uzmanı CPT Uğur Kara'dan 12 haftalık sıkılaşma tüyosu - Son Dakika

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