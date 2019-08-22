Egzersiz yaparken sakatlanmayın

Doğru yapılmayan egzersizde sakatlanma riski

İSTANBUL - Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor esnasında yanlış yapılan fiziksel aktiviteler sakatlanmalara yol açabiliyor. Fiziksel performans uzmanı Selçuk Değirmenci, doğru yapılmayan egzersizde sakatlanma riskinin yüksek olduğunu belirterek, bu nedenle spor yapacak kişinin mutlaka bir yaşam koçuyla çalışması gerektiğini söyledi.

Fiziksel performans uzmanı Selçuk Değirmenci, fiziksel egzersizlerde yanlış yapılan hareketlerin sakatlanmalara yol açabileceğine dikkat çekti. Değirmenci, doğru yapılmayan egzersizin yüzde 100 sakatlamaya yol açtığını söyleyerek, "Bu sakatlanma riskini ortadan kaldırmak için kişinin mutlaka bir yaşam koçuyla çalışması gerekir. Yaşam koçu egzersizin her aşamasında doğru hareket edebilmeyi kişiye öğretebilir" diye konuştu.

"Doğru egzersiz, doğru hareket açılarıyla ve doğru dinlenme aralıklarıyla yapılmalı"

Değirmenci, Türkiye'de spor salonuna gidildiğinde bireye özel bir program olmadığını söylerken, "Temel antrenman bilgisini yansıtabilecek hazır programları kişiye veriyorlar. Kişi de o programı yapmaya çalışıyor. Aslında işin doğrusu kişinin fiziksel uygunluk kriterlerine göre bir planlama çıkartılması gerekir. Bunun sonucunda doğru egzersizi doğru hareket açılarıyla ve doğru dinlenme aralıklarıyla yapmalarını sağlamaktır" dedi.

"Eksik bölgeye yönelik fiziksel aktivitenin yapılması gerekiyor"

İnsanın fiziksel olarak belli başlı kriterlerinin olduğunu aktaran Değirmenci, "Kuvvet, dayanıklılık, esneklik ve mobilizasyon gibi kriterlerimiz var. Vücudumuzun proporsiyonunu kas grupları tarafından desteklenmesi gerekiyor. Gücümüz var ve kardiyovasküler bir dayanıklılığımız var. Bunların hepsindeki eksikliği bilmemiz gerekiyor ki doğru fiziksel aktiviteyi yapalım. Eksik bölgeye yönelik fiziksel aktivitenin yapılması gerekiyor. Eğer genel bir çalışma yapıldığı zaman sizin eksik kalan kısmınız tamamlanmıyor. Bu durum hayatınızı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Doğru yapılmayan egzersizde sakatlanma riski yüksek"

Doğru yapılmayan egzersizde sakatlanma riskinin yüzde 100 olduğunu sözlerine ekleyen Değirmenci, "Kişinin mutlaka bir yaşam koçuyla çalışması gerekiyor. O koçun egzersizin her aşamasında doğru hareket edebilmeyi kişiye öğretmesi gerekiyor. Doğru hareket etmekten kastım şudur. Hepimiz merdiven çıkıyoruz. Doğru merdiven çıkmakla, yanlış merdiven çıkmak arasında duruş bozukluğunu etkileyen bir durum var. Parmak ucuyla merdiven çıkarsanız eğer, diz eklemi ve omurilik yapınız zamanla büyük bir zarar görmüş olur. Topuk tabanlı merdiven çıktığınız zaman ise büyük kas gruplarını kullanmış olursunuz. Bu sayede omurilik yapınıza zarar gelmemiş olur. Mutlaka doğru hareket açısında egzersiz yapılmalı, bunu yapabilmek adına da bunu öğretebilecek profesyoneller tarafından çalışılması gerekiyor" açıklamalarını kullandı.

"Kadınlar genel olarak bir fitness planlaması yapsınlar"

Değirmenci sözlerine şöyle devam etti: "Pilates, aslında bakıldığında fitness'ı destekleyen alt branşlardan bir tanesidir. Genelde kuvvete devamlılık, esneklik ve eklem hareket kabiliyeti gibi parametreleri destekliyor. Bunlar fitness'ın genelini oluşturmuyor. Sadece belirli bir bölümüne katkı sağlıyor. Türkiye'de yaşayan kadınlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kadınlar genel olarak bir fitness planlaması yapsınlar. Tabi pilates bazı konularda kadınlara yardımcı olabiliyor. Ama sağlık açısından da mutlaka unutmasınlar ve fitness alanında da vakit geçirsinler. Kardiyovasküler olarak da vakit geçirsinler. Bunların temelinde de bir sağlık oluştursunlar".

"Yapacakları egzersiz türüne ve hedefine göre bir beslenme programı lazım"

Beslenmenin fitness'ın içinde önemli bir konu olduğuna da değinen Değirmenci, "İnsanlar beslenmelerini yaparken, şunlara dikkat etmeliler. Kişi kendisine ne kadar bir beslenmeye ihtiyacı olduğunu tespit etmesi gerekiyor. Yapacakları egzersiz türüne ve hedefine göre bir beslenme çıkarılması lazım. Günlük ne kadar protein, karbonhidrat ve yağ alması gerektiğini bilmesi gerekir. Kişi veya yaşam koçu tarafından aylık bir vitamin tablosu çıkarılması gerekiyor" diye konuştu.

(MFA-ACÖ-E)