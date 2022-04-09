Egzotik Chontaduro meyvesi çatışma mağduru Kolombiyalı ailelere geçim kaynağı oldu - Son Dakika
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Egzotik Chontaduro meyvesi çatışma mağduru Kolombiyalı ailelere geçim kaynağı oldu

09.04.2022 14:38

Kolombiya'nın güneybatısındaki Putumayo bölgesinin Villa Garzon kasabasında, çatışmalardan etkilenen bir çok aile için egzotik Chontaduro meyvesi gelir kapısı oldu.

Kolombiya'nın güneybatısındaki Putumayo bölgesinin Villa Garzon kasabasında, çatışmalardan etkilenen bir çok aile için egzotik Chontaduro meyvesi gelir kapısı oldu. Silahlı çatışmanın aşılması bağlamında birçok aile bu meyvenin yetiştirilmesi sayesinde ikinci bir şans buldu.

Egzotik bir meyve olan Chontaduro serttir ve tropikal meyveden çok kuru meyveye benzer. Chontaduro, tropikal nemli ormanlarda yetişir ve Amazon havzasına özgüdür. 20 metre yüksekliğe ulaşabilen bir palmiye ağacından elde edilen bir meyve olan Chontaduro, Latin Amerika ülkelerinde bulunur.

Egzotik Chontaduro meyvesi çatışma mağduru Kolombiyalı ailelere geçim kaynağı oldu
Egzotik Chontaduro meyvesi çatışma mağduru Kolombiyalı ailelere geçim kaynağı oldu
Egzotik Chontaduro meyvesi çatışma mağduru Kolombiyalı ailelere geçim kaynağı oldu

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Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Egzotik Chontaduro meyvesi çatışma mağduru Kolombiyalı ailelere geçim kaynağı oldu - Son Dakika


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