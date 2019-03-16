Egzotik Meyveleri Yedim! ?? Getirene Bir Kase Altın! Ft. Taa
11 dakika önce
Birinden farklı tatlara sahip egzotik ve tropikal meyveleri tek tek gösterdim, kestim ve lezzetlerini denedim. Aynı zamanda bazılarının birbirinden ilginç hikayelerinden bahsettim. Umarım keyifle izlersiniz.
Birinden farklı tatlara sahip egzotik ve tropikal meyveleri tek tek gösterdim, kestim ve lezzetlerini denedim. Aynı zamanda bazılarının birbirinden ilginç hikayelerinden bahsettim. Umarım keyifle izlersiniz. Sizin en çok denemek istediğiniz meyve hangisi oldu?
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:12 Kaynak: Youtube
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