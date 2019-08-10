Son Dakika Haberleri: Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç sağlığını koruyor
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Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç sağlığını koruyor

50 dakika önce

Egzoz bakımları çevrenin kirlenmesini önlüyor.

Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç sağlığını koruyor, System.String[]
Egzoz bakımları çevrenin kirlenmesini önlüyor.

Türkiye'de milyonlarca araç trafikte geziyor. Bu araçların egzozlarından çıkan zehirli duman ise çevreyi kirletiyor. Yeni nesil araçların egzozunda bulunan filtreler bu zehirli gazların daha az çevreyi kirletmesini sağlarken, ustalar egzoz temizliğinin önemine dikkat çekti. Bursa'da 27 yıldır egzoz tamir ve montajı yapan Ersin Gültekin, "Yeni model araçların egzozlarında bulunan filtreler araçların çevreyi daha az kirletmesini sağlıyor. Bu filtrelerin bakımlarını yaptıranlar çevrenin daha az kirlenmesine sebep oluyor. Bazıları bu filtreleri iptal ederek çevreyi düşünmüyor. Bu filtreler zamanında temizlenmeli ki araçların çekişi düşer" dedi. - BURSA
Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:42 Kaynak: İHA
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