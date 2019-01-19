Egzoz Emisyon Pulu Ağır Kusur Olmaktan Çıkarıldı

Egzoz Emisyon Pulu Olmaması Artık Ağır Kusur Sayılmayacak!

Egzoz Emisyon Pulu Olmaması Artık Ağır Kusur Sayılmayacak!





Egzoz Emisyon Pulu olmaması hafif kusur olarak tanımlanıyor. Yeni Düzenleme 16 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.



Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümü olmaması artık "ağır kusur" olmaktan çıkarken, kusurun "hafif" kusur olarak sayılacağı bildirildi. Yapılan düzenleme ise 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile hayata geçti.



Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan düzenlemeyle, eskiden "ağır kusur" olarak sürücünün karşısına çıkan egzoz emisyon ölçümleri, kusurlar tablosu güncellenerek artık hafif kusur kapsamına alındı.



TÜVTÜRK'ten alınan bilgiye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen vatandaşlarında bu hizmeti istasyonlardan 65 TL karşılığında alabileceği öğrenildi.

Ayrıca, önceki muayenelerde egzoz emisyon ölçümü olmadığından muayene tekrarına kalan sürücülerinde, yeni uygulamadan faydalanabileceği belirtildi.



Daha Önce de Egzoz Emisyonu Pulu ve Ruhsatı Kalkmıştı.

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği Hakkında Duyuru





Egzoz Emisyonu Pulu ve Ruhsatı Kalktı, e-Devletten Emisyon Ölçüm Raporu Takip Edilebilecek.



Egzoz Gazı Emisyon Ölçümünde Yeni Dönem, 'PUL' ve 'RUHSAT' Kalkıyor. 2018 itibariyle Araç sahiplerine Egzoz Gazı Emisyon Ölçümünden Sonra 'PUL' ve 'RUHSAT' Verilmeyecek.



Egzoz Emisyon Pulu Ruhsatı Kalkmıştı.

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