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Egzozdan çıkan kıvılcım tırın üzerinde yüklü olan samanları yaktı

33 dakika önce

Egzozdan çıkan kıvılcım tırın üzerinde yüklü olan samanları yaktıERZİNCAN - Erzincan'da egzozdan sıçrayan kıvılcım, tır üzerinde yüklü samanları yaktı.

Egzozdan çıkan kıvılcım tırın üzerinde yüklü olan samanları yaktı
ERZİNCAN - Erzincan'da egzozdan sıçrayan kıvılcım, tır üzerinde yüklü samanları yaktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden önlendi.
Erzincan - Gümüşhane D885 karayolu üzeri 2120 rakımlı Ahmediye Geçidinde bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, Zübeyir Çelik idaresindeki 29 DE 488 plakalı saman yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangını yoldan geçen sürücülerin fark etmesi üzerine tır sürücüsü hemen aracını yolun kenarına çekti. Erzincan Belediyesine bağlı iki itfaiye aracının müdahalesiyle dorse üzerine çuvallarla istiflenmiş yanan samanlar söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden önlendi.
Yola savrulan saman yığınları ekipler tarafından temizlenerek yol ulaşıma yeniden açıldı.
Yangına tırın egzozundan çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi.
Olayla ilgili tutanak tutularak tahkikat başlatıldı.
Egzozdan çıkan kıvılcım tırın üzerinde yüklü olan samanları yaktı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:16 Kaynak: İHA
İtfaiye, Erzincan, 3. Sayfa
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