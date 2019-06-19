Son Dakika Haberleri: Egzozu abartanlara ceza yağdı
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Egzozu abartanlara ceza yağdı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri tarafından abartı egzoz araçlar üzerinde uygulama gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri tarafından abartı egzoz araçlar üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada trafik ekipleri, abartı egzoz araçlar ve yüksek sesli müzik dinleyen araçlar üzerinde bir çalışma yaptı. Uygulama esnasında durdurulan bir cipin sürücüsü, aracında bulunan abartı egzozdan dolayı kendisine ceza yazılacağını anlayınca ceza yememek için polislere direndi. Uygulamada ekipler, araçlarında abartı egzoz bulunan sürücülere bin 2 lira cezai işlem uyguladı. Uygulamaya katılan Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, "Yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, araçlarında abartı egzoz aparatı bulunan veya ekzozlarında teknik değişiklik yapıp, özellikle gece vakitlerinde vatandaşları rahatsız eden sürücüler ve araçlarla ilgili uygulamalarımız yaklaşık 2 aydır sürüyor. Geçtiğimiz yaz ayında da bununla ilgili özel ekip oluşturarak çalışmalar yapmıştık. Bu yaz ayında ise ekip sayımızı artırarak uygulamalarımıza devam ediyoruz" dedi.
"ÖZEL EKİPLER TAKİP EDİYOR" Özel ekiplerin normal sürücüler gibi trafikte sivil olarak gezdiklerini belirten Doğan, "Yüksek sesli müzik dinleyen, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve abartı egzozlu araçları durdurarak anında işlemlerini yapıyorlar. Sadece 2 ekibimiz yaptığı çalışmalarda 110 abartı egzoz, 145 yüksek sesli müzik, 88 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaktan, 35 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı" ifadelerini kullandı. Özellikle gece saatlerinde gürültülü araçlardan dolayı gelen şikayetleri anında değerlendirdiklerini ifade eden Doğan, "Bu tür sürücülerin vatandaşların huzurunu kaçırmalarına izin vermeyeceğiz. Sürücülerimiz, yüksek sesli müzik dinleyerek, araçların egzozlarıyla oynayarak vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmasınlar. Vatandaşların huzuru bizim için her şeyden önemli" diye konuştu.
(İHA)
Egzozu abartanlara ceza yağdı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
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