EHAD "Dünya Hafızlar Haftası"nı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel EHAD 'Dünya Hafızlar Haftası'nı kutladı - Son Dakika

EHAD "Dünya Hafızlar Haftası"nı kutladı

6 saat önce

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Genel Başkanı Harun Aytaç, "Kur'an'ın tahrif edilmeden yayılıp yaygınlaşmasında ve bugünlere gelmesinde hafızların büyük rolü vardır.

EHAD

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Genel Başkanı Harun Aytaç, "Kur'an'ın tahrif edilmeden yayılıp yaygınlaşmasında ve bugünlere gelmesinde hafızların büyük rolü vardır." dedi.

Aytaç, Dünya Hafızlar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, hafızların kültürlerinde "Yaşayan ve yürüyen Kur'an" olarak nitelendirildiğini söyledi.

EHAD olarak hafızlığı tanıtmak, teşvik etmek ve hafızların sorunlarına çözümler üretebilmek amacıyla her yıl mübarek üç ayların ilki Recep ayının ilk haftasını Dünya Hafızlar Haftası olarak kutladıklarını anlatan Aytaç, "Sevgili Peygamberimizin Uhud şehitleri defnedilirken en fazla ayet bileni en önce kabre koyması, sahabe-i kiramı başka memleketlere İslam'ı tebliğ için görevlendirirken veya vali tayin ederken hafız olan sahabelere öncelik vermesi gibi pek çok uygulaması; sahabenin Kur'an'ı sahih okuma, anlama, yaşama arzusu ile birlikte Kur'an'ı ezberleme iştiyakını da arttırmıştır." dedi.

Hafta temasının "Hafızların Toplumun Mayasıdır" olarak belirlendiğine dikkati çeken Aytaç, şunları kaydetti:

"Asr-ı Saadet'ten günümüze, hafızların içinde bulundukları toplumların maddi ve manevi yönden gelişmesine verdiği katkıyı maya örneklemesi ile anlatmak istiyoruz.

Farsça bir isim olan maya, kimyasal içeriği sayesinde bir besini farklı bir besine dönüştüren katalizör madde olarak da tanımlanabilir. Yoğurt ve ekmek mayası bunlardan en çok bilinenleridir. Maya, hamurun ekmeğe, sütün yoğurda dönüşmesine vesile olur."

Kur'an ve sünnet ile mayalanan şehirlerin Yesrib iken Medine, Konstantiniyye iken İslambol olarak cennet bahçesine dönüştüğünü anlatan Aytaç, hafızların tarih boyunca hayatın her yerinde Hazreti Peygamber ve ashabının yolundan yürüyerek her daim hayra motor, şerre fren olma gayretinde olduklarını ifade etti.


Manevi tahribatın yaygınlaştığı bugünlerde Kur'an'a olan ihtiyacın her geçen gün hızla artığına değinen Aytaç, şöyle devam etti:

"Keşmekeşin, kaosun ve kargaşanın işgal ettiği dünyamızın tek kurtuluşu Kur'an ve sünnete sarılmaktır. İnançsızlığın veba gibi yayıldığı bu asırda insanlık, Kuran'ın ruhuna, yani o mayaya her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Aslını kaybetmiş, özünden uzaklaşmış toplumlara şifa olacak ruh, hafızların mayasındadır. Güvenin azaldığı yerde, güven aşılayacak olanlar yine hafızlardır. İffet, adalet namus ve izzet o mayadadır. Uhuvvet, muhabbet, birlik ve beraberlik başta olmak üzere toplumun tüm ihtiyaçları, bu çağın tüm hastalıklarının ilacı Kur'an'dadır.

Hafızlar da Kur'an ve sünnetin hamisidirler."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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