EHF Avrupa Kupası'nda 3. tur heyecanı

Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda 3. Tur ilk maçları bu hafta sonu oynanacak. Yalıkavak spor ile İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK karşı karşıya gelirken, Muratpaşa Belediyesi de SK Kosova ekibi Ferizaj'ı konuk edecek.

Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. Turu'nda karşı karşıya gelecek olan iki Türk takımı Yalıkavakspor ile İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK ilk maçta Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. 15 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Kosovalı hakem çifti Besfort Jahja, Sherif Xhema yönetecek. Bu maçın rövanşı 21 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de İzmir Celal Atik spor salonunda oynanacak.

Muratpaşa'nın konuğu Ferizaj

Kadınlar EHF Avrupa Kupasındaki bir diğer Türk takımı Muratpaşa Belediyesi SK ise Kosova temsilcisi Ferizaj'ı konuk edecek. Her iki takımın anlaşması sonucu turun iki maçı da Antalya'da oynanacak. İlk maç 14 Kasım Cumartesi, rövanşı da 15 Kasım Pazar günü oynanacak. Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak iki maçta da Ukraynalı hakem çifti Olena Pobedrina, Marina Duplii düdük çalacak.

Erkekler EHF Avrupa Kupası

Erkekler Avrupa Kupası'nda Spor Toto SK ve Antalyaspor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kararı ile 3. tura yükseldi. Spor Toto'nun Sırp ekibi RK Zeleznicar 1949 ile, Antalyaspor'un da Yunan takımı AC Diomidis Argous ile oynayacağı 2. Tur maçları Covid-19 pandemisinden kaynaklı yaşanan seyahat sıkıntısı nedeniyle EHF tarafından iptal edilirken, Türk takımları 3. tura yükseldi. - İSTANBUL