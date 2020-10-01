Hentbolda EHF Avrupa Ligi'nin grup aşaması kura çekimi yarına ertelendi.

EHF'den yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek kura çekiminin, teknik altyapıyı sağlayacak birimin çalışanıyla ilgili koronavirüs şüphesi ve test süreci nedeniyle yarına ertelendiği kaydedildi.

Avrupa Hentbol Federasyonu ofisinde yapılacak kura çekimi, TSİ 12.00'de başlayacak. Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş Aygaz, 3. torbada yer alacak.

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları, 20 Ekim'de başlayacak ve 2 Mart 2021 tarihinde sona erecek.