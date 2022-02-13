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EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31 - Son Dakika

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31

13.02.2022 19:45

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 29-31 mağlup oldu.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 29-31 mağlup oldu.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 13. hafta maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya geldi. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda çekişmeli geçen karşılaşmada temsilcimiz Kastamonu Belediyespor, CSKA Moskova'ya 29-31 yenildi. Karşılaşmanın ilk yarısı da CSKA Moskova'nın 15-18 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan CSKA Moskova, Kastamonu Belediyespor karşısında hızlı ataklarla etkili oldu. Karşılamanın 17. dakikasında 9-6 öne geçen CSKA Moskova, hızlı ataklarla farkı giderek açtı. Karşılaşmanın 22. dakikasında 13-7 öne geçerek 6 farkı yakalayan CSKA Moskova'yı Kastamonu Belediyespor iyi savunma yaparak durdu. CSKA'ya karşı gol yollarını kapatan kırmızı-siyahlı ekip, devrenin sonunda bulduğu gollerle 15-18'e skoru getirerek farkı kapattı. İkinci devreye de hızlı başlayan temsilcimiz Kastamonu Belediyespor, iyi savunma yaparak CSKA'ya gol şansı tanımadı. Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, öncelikli olarak rakipleri olan CSKA'yı elde ettiği galibiyetten ötürü tebrik ettiğini belirterek, "Çok güçlü bir rakip, çok daha iyi de hocaları var. Geçtiğimiz yıl final fourda oynamışlardı. Bu yılda final foura kalacaklarını tahmin ediyorum. Kendi maçımıza gelecek olursak ilk yarıda istediğimiz savunma performansını iyi sergileyemedik. 18 tane gol yedik, ikinci yarı biraz daha sertleştirdiğimiz savunma ve adam değişimini iyi yapmamız üzere kalemizde 13 gol gördük. Kalecimize de yardım eden bir takım bulunuyordu. Gruptaki ilk puanımıza yaklaşmıştık, iyi bir de oyun sergilemiştik. Özellikle son 5 dakika içerisinde maç berabereydi. Kapacağımız toplar vardı. Bu benim göreve başladığımdan beri üçüncü Şampiyonlar Ligi maçım. Geldiğimizden beri en büyük sıkıntımız karar anlarındaki kararımızın zayıflığı. Bunu kısa sürede gidereceğimizi ümit ediyorum önümüzdeki günlerde, belki Şampiyonlar Liginde tek maçımız kaldı ama önümüzdeki Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları var. O maçlarda daha savaşan ve daha diri bir takım olacak. Bugünkü maçın bana göre en önemli noktası oyun kurucu olan üç oyuncu ile oynamamızdı. Kanatta oynayan Mehmedovic'ı oyun kurucu pozisyonuna çıkardık. Bu alışkın olmadığımız bir konuydu. Ama buna rağmen maç güzeldi, ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum, bu mücadeleyi devam ettirdikleri sürece Türkiye'de yenemeyecekleri takım yok zaten. Bundan dolayı hepsine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum" şeklinde konuştu.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31

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Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi, Moskova, Rusya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31 - Son Dakika


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SON DAKİKA: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 29 - CSKA Moskova: 31 - Son Dakika
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