Ehl-i Sünnet Anlayışı ve İmam Matüridi'nin Bilimsel Düşüncesi Saraybosna'da ele alınıyor -...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Ehl-i Sünnet Anlayışı ve İmam Matüridi'nin Bilimsel Düşüncesi" konulu uluslararası sempozyum başladı.

Başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet), Saraybosna Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Ankara Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniveristesi iş birliğinde düzenlenen ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da desteklediği konferansın açılışına Bosna Hersek ve Türkiye'den çok sayıda akademisyen katıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Husein Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, İmam Matüridi'nin gelecek nesiller üzerinde de etkili olduğunu vurgulayarak, "İmam Matüridi, İslam öğretisinin öncü öğretmenlerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Kavazovic, sempozyumun Boşnakların İmam Matüridi ve kendi gelenekleriyle ilişkilerine ışık tutacağına işaret etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da geçmişte yaşananların geleceğe ışık tuttuğunu belirterek, "Ortak değerlerimizi ne kadar konuşabilirsek önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak badireleri başarıyla göğüsleyebiliriz." dedi.

Düzenlenen sempozyumların Bosna Hersek ve Türkiye'yi yakınlaştırdığını ifade eden Koç, "İslamofobinin yayıldığı, aşırıcılığın kötü örneklerle dolu olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ancak bizlerin hassas yaklaşımı ve birlikte hareket edebilmemiz bu sıkıntıların atlatılmasına yardımcı olacaktır." diye konuştu.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ise TİKA'nın, Türkiye'nin kültürel, sosyal ve iktisadi birikimlerini iş birliği yaptığı ülkelerle paylaştığını anımsatarak bilim, eğitim ve araştırma alanlarına büyük önem verdiklerini belirtti.

İki gün sürecek sempozyumun, Ehl-i Sünnet ve İmam Matüridi'nin anlayışını doğru bir şekilde öğretilmesini hedeflediğini aktaran Alımcı, sempozyum kapsamında bir araya gelecek bilim adamlarının ilahiyat fakültelerinin müfredatlarının değerlendirilmesi konusunda da çalıştaylar düzenleyeceğini kaydetti.

Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan da tarih boyunca İslam ümmetinin neredeyse üçte ikisinin Ebu Hanife mezhebine mensup olduğunu aktararak, "Mezhep, Allah'ın kullarına ihsan ettiği ilimlerin, diğer insanlar tarafından istifade edilmesidir." dedi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu ise Hanefilik ve Maturidilik'in bir yaşam alanı olduğunun altını çizerek, "İmam Ebu Hanife hazretleri ve öğrencisi İmam Maturidi hazretleri ve öğrencileri; alimlerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz, yani atalarımız, bugünümüzü inşa eden örnek önder şahsiyetlerimiz, insan hazinelerimizdir." şeklinde konuştu.

Sempozyum kapsamında, Tarihsel ve Geleneksel Çerçeve, İmam Matüridi'nin Akaidi, İmam Matüridi'nin Tefsiri, İmam Matüridi'nin Öğretisinin Yansımaları konulu oturumlar düzenlenecek.