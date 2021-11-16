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Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi - Son Dakika

Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi

16.11.2021 14:55

Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi Giresun'da 76 yaşında Halk Eğitim Merkezinde okuma-yazma kursuna katılan Hikmet Karaahmet'in hayali önce ehliyet, sonra nostaljik bir araba sahibi olmak Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hikmet Karaahmet'in okuma yazma öğrenme...

Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi

Giresun'da 76 yaşında Halk Eğitim Merkezinde okuma-yazma kursuna katılan Hikmet Karaahmet'in hayali önce ehliyet, sonra nostaljik bir araba sahibi olmak

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hikmet Karaahmet'in okuma yazma öğrenme azmi genç kursiyerlere örnek oluyor. Birinci kademe okuma yazma kursunun başarıyla tamamlayan Hikmet Nine, ikinci kademe okuma yazma kursuna da katılarak önce ehliyet, sonra da bir araba sahibi olmak istiyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan "Nerde kalmıştık" kursuna katılan 76 yaşındaki Hikmet Karaahmet, yaşına rağmen her gün evinden gelip Halk Eğitimin Merkezinin merdivenlerini okuma yazmak için çıkıyor. Bulancak Halk Eğitim Merkezi'nin en yaşlı kursiyeri olarak, 1 çocuk, 3 torun sahibi Hikmet Karaahmet, ilerlemiş yaşına rağmen okuma yazma öğreniyor. Birinci kademe okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 76 yaşındaki kursiyer Hikmet Nine, hayalinin ehliyet sahibi olduktan sonra bir de araba almak olduğunu söylüyor.

Her yaşta öğrenmenin ve okumanın yaşı olmayacağını ifade eden Hikmet Karaahmet, "Okumak, yazmak hep öğrenmek istemiştim. Bu fırsat geçince değerlendirdim çok rahat okuma yazma öğrendim. Bir çocuğum ve 3 torunum var çocuğumu okuttum, torunlarım da okuyorlar. Onlar da okuma yazma öğrenmemede hep yardımcı oldular. Halk Eğitim Merkezindeki hocalarımızda özveriyle, sabırla çok ilgilendiler ve okur-yazar olmama benim kadar sevindiler" dedi.

Hayali önce ehliyet, sonra 1976 model bir araba

Hayalinin önce ehliyet sonra da nostaljik bir araba sahibi olmak olduğunu da anlatan Hikmet Nine, "Allah izin verirse 2. kademe okuma yazma kursuna da katılacağım. Sadece hedefim bunlarla sınırlı değil, ehliyet almak istiyorum sonra da 1975 model araba alıp kullanmak istiyorum. Nostaljik arabaları seviyorum, herhalde bizim gençliğimizi hatırlatıyorlar. Bir de paramız o model arabalara yeter. Ben de zaten çorap satarak geçimimi sağlıyorum. Gençler, yaşlılar benim yaşımda olanlar kendilerini eve kapatmasınlar, hayallerinizin peşinden koşsunlar. Okuma yazma öğrenmek çok şey öğrenmek demektir. Okuma yazma bilmeyen gençlere, yaşlılara tavsiye ediyorum. 80 yaşında bile öğrenmek isteyen öğrenebilir öğretmenlerimiz elinden geleni yapıyorlar biz neden eve kapanalım" diye konuştu.

Kursiyerlere örnek oldu

Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden Yasemin Yılmaz ise yaptığı açıklamada "Kursiyerimiz Hikmet Nine, 2 aya yakın beraber çalışıyoruz. 76 yaşında olmasına rağmen kursumuza başladığından beri geliyor ve öğrenme arzusuyla dolu. Azim ederek, çalışarak okuma yazmayı öğrendi ve bu başarısı ile hem kendini hem de biz kurs hocalarını mutlu etti. Böyle olaylarda kurslarımızın ne kadar faydalı olduğunu görüyorum ve çalışma isteğim bir kat daha artıyor. Genç kursiyerlere de örnek oluyor" şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezlerinin 72 alanda, 3 bin 600 kursta 7'den 70'e her yaştan vatandaşa öğrenme imkanı sunduğunu ifade eden Bulancak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ekizoğlu da yaptığı açkılamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan okuma yazma seferberliği çerçevesinde 'Bu yılda nerede kalmıştık' eğitim projesiyle açtığımız okuma yazma kurslarına kayıt yaptıran Hikmet Hanım başarıyla kursu bitirdi, öğretmenimize teşekkür ederim. Azmiyle bu belgeyi almaya hak kazandı" ifadelerini kullandı.

Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi
Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi
Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi
Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi

Halk Eğitim Merkezi, Bulancak, Giresun, Ehliyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi - Son Dakika


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