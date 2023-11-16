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Ehliyet almayı düşünenler elinizi çabuk tutun! Yılbaşından sonra ödeyeceğiniz ücret 2 katına çıkacak - Son Dakika

Ehliyet almayı düşünenler elinizi çabuk tutun! Yılbaşından sonra ödeyeceğiniz ücret 2 katına çıkacak

16.11.2023 14:57

Yeni yılla birlikte ehliyet almanın maliyeti de artacak. Şu an ehliyet almak isteyenler kurs ücreti ve harçlarla beraber 10 bin lira civarında bir ücret öderken, bu rakamın 2024 itibarıyla 20 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

Akaryakıt ücretleri, eğitmen giderleri ve araç bakım maliyetleri sürücü kurslarını zorluyor. Ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkması bekleniyor.

ÜCRET 20 BİN LİRAYI AŞACAK

NTV'de yer alan habere göre, ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

Ehliyet almanın maliyeti yılbaşından sonra 20 bin lirayı aşacak

Sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi. Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira." dedi. Toz, kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını dile getirdi.

KURS ÜCRETLERİ İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

Ehliyet almanın maliyeti yılbaşından sonra 20 bin lirayı aşacak

B SINIF HARCI 4 BİN LİRAYA DAYANACAK

Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

Eğitim, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ehliyet almayı düşünenler elinizi çabuk tutun! Yılbaşından sonra ödeyeceğiniz ücret 2 katına çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ehliyet almayı düşünenler elinizi çabuk tutun! Yılbaşından sonra ödeyeceğiniz ücret 2 katına çıkacak - Son Dakika
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