Ehliyet bilgileri kimlik kartlarına yükleniyor - Son Dakika

Ehliyet bilgileri kimlik kartlarına yükleniyor

ADIYAMAN - Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden randevu alan vatandaşların ehliyet bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına yüklenmeye başladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlen yeni sürücü belgelerindeki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmeye başladı. Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde daha önceden randevu alan vatandaşlar ehliyet bilgilerinin yükleme işlemini yaptırdı.

Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin alacağı yeni sistem uygulanmaya başladı. Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek.

İşlemin gerçekleştirilebilmesi için ehliyetin ve kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak.

Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "randevu.nvi.gov.tr" web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmıyor.

Adıyaman Nüfus ve Vatandaşlık Merkez İlçe Müdürü Salih Yılmaz, ehliyet bilgilerinin kimliğe aktarılma işlemlerine başlanıldığını ancak randevusuz işlem yapılmadığını belirterek, vatandaşların randevu alarak müdürlüklere gelmesini istedi.