Ehliyet değişim süresi 2 yıl uzatıldı - Son Dakika

Ehliyet değişim süresi 2 yıl uzatıldı
6 saat önce
Ehliyet sürücü belgelerinin değiştirilme tarihleri 2 yıl uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
Ehliyet sürücü belgelerinin değiştirilme tarihleri 2 yıl uzatıldı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, " İçişleri Bakanlığı'nın 23.01.2020 tarihli ve E.10713 sayılı onayı ile eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 31.12.2020 tarihinden itibaren 2 yıl uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın eski tip sürücü belgelerini İlçe Nüfus Müdürlükleri ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden 31.12.2022 tarihine kadar değiştirebilecekler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA
Son Dakika Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir