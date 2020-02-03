Ehliyet sınavına başkasını soktu, kendi de 'joker' aday da tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ehliyet sınavına başkasını soktu, kendi de 'joker' aday da tutuklandı - Son Dakika

Ehliyet sınavına başkasını soktu, kendi de 'joker' aday da tutuklandı

19 dakika önce

Isparta'da ehliyet sınavına girmesi gereken şahıs ile yerine sınava soktuğu joker aday, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ehliyet sınavına başkasını soktu, kendi de 'joker' aday da tutuklandı, System.String[]

Isparta'da ehliyet sınavına girmesi gereken şahıs ile yerine sınava soktuğu joker aday, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.


Olay, 29 Ocak'ta Isparta'da meydana geldi. İddiaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayı E sınavında, adaylardan birinin durumunun şüpheli olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.D. isimli adayın yerine 'joker' aday olarak A.R.K. isimli şahsın sınava girdiği tespit edildi.Polisin, 'Joker' aday ile ilgili yaptığı araştırmalarda Burdur ilinde yaşadığı ortaya çıktı. Isparta Cumhuriyet Savcılığından alınan karar ile 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.


Evinde birçok kişinin kimlik ve kurs dekontları ele geçirildi


'Joker' aday A.R.K.'nın ikametinde yapılan aramalarda ise başka şahıslara ait nüfus kayıt örnekleri, nüfus cüzdanları ve sürücü kursu dekontlarının ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilen S.D. ve A.R.K., 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Isparta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi
Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 Mahalle Bekçisi'nden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı Çaldığı kabloların karda bıraktığı iz hırsızı ele verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:19:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ehliyet sınavına başkasını soktu, kendi de 'joker' aday da tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]