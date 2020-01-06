Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi - Son Dakika

Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi

6 saat önce

Şanlıurfa'da düzenlenen ehliyet sınavında akıl almaz bir yöntemle kopya çekmeye çalışan şahıs, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi, System.String[]

Şanlıurfa'da düzenlenen ehliyet sınavında akıl almaz bir yöntemle kopya çekmeye çalışan şahıs, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.


Şanlıurfa'da düzenlenen Elektronik Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda (E-MTSK) kopya çekmeye çalışan bir şahıs salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şahsın üst aramasında 1 adet düşme kamera, kameradaki verileri toplayan hafıza, sistemin çalışması için monte edilmiş batarya, görüntüleri karşı tarafa aktarmak için kullanılan wınn cihazı ile kredi kartı görünümündeki ses aktarım cihazına bağlı kulaklık ele geçirildi. Şahsın soruları bu yöntemle karşı tarafa canlı olarak gönderdiği, karşı tarafın ise görüntüleri izleyerek çözdüğü soruların cevabını kulaklık yardımıyla şahsa ilettiği belirtildi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri sistemi plastik manken üzerinde detaylı bir şekilde anlattı.


Gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesinde kendisine gömleği ve düzeneği kimin temin ettiğini itiraf etti. Diğer şahıs da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ehliyet sınavındaki akılalmaz kopya yöntemi, salon görevlisinin dikkatiyle deşifre edildi
Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? Dehşet saçtığı halde tahliye edilen çocuğun, hakim annesi, kendisine yöneltilen soruya cevap veremedi

Son Dakika Haberleri
17:32 Mehmetçik Tel Abyad'da hasta çocuğu ziyaret etti - Son Dakika Haber
17:30 Türkiye ve Avrupa ülkelerinde boşanma oranları ne durumda? - Son Dakika Haber
17:27 Siirt'te 16 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika Haber
17:26 Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor - Son Dakika Haber
17:24 CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizi oraya göndermek macera - Son Dakika Haber
17:18 Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı - Son Dakika Haber
17:04 ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 17:37:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]