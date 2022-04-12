Ehliyet sınavında gizli kamerayla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ehliyet sınavında gizli kamerayla yakalandı

12.04.2022 15:25
Ehliyet sınavında gizli kamerayla yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta ehliyet sınavına gömleğinde düğme görünümlü gizli kamera ile girmeyen çalışan M.H. (40) ile kopya düzeneğini hazırlayan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta ehliyet sınavına gömleğinde düğme görünümlü gizli kamera ile girmeyen çalışan M.H. (40) ile kopya düzeneğini hazırlayan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen ehliyet sınavına giren adaylar, polis tarafından dedektörlea aranarak içeri alındı. Bu sırada adaylardan M.H.'nin gömleğinde düğme görünümlü gizli kamera tespit edildi. Detaylı arama için okula Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Ekiplerce yapılan incelemede, M.H.'nin üzerinde kulaklık, sim kartları, ses transferi cihazı ile internet sağlayıcı çıktı. Ayrıca kopya düzeneğinin N.Ş., A.Ç. ve H.Ç. tarafından hazırlandığı belirlendi. M.H. ile diğer 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.


Ehliyet sınavında gizli kamerayla yakalandı
Ehliyet sınavında gizli kamerayla yakalandı
Ehliyet sınavında gizli kamerayla yakalandı
Ehliyet sınavında gizli kamerayla yakalandı
YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş'ta ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

Halk Eğitimi Merkezi, Ehliyet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ehliyet sınavında gizli kamerayla yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
14:58 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:57 Edis'ten Brooklyn Peltz Beckham'a destek: Kutluyorum, şahane bir hareket olmuş
14:55 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Halka "sabredin" diyenler eş, dost ve akrabalarına ihale dağıtıyor!
14:51 Arazi anlaşmazlığı iki aileyi birbirine düşürdü! Çıkan kavgada silahlar patladı: 2 ölü, 5 yaralı
14:45 Yaşamını yitiren Zekeriya Beyaz, gündem olan çıkışlarıyla akıllarda kaldı
14:41 Yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Han tekrar çöplüğe mi sığınacak?
14:25 Kadirov haritayı açık unutunca, Rus ordusunun nerelerde üslendiği canlı yayında görüntülendi
14:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Satacak bir şey kalmadı şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 15:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ehliyet sınavında gizli kamerayla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement