Ehliyet sınavında kopya çekenler yakalandı: 3 şüpheli hakkında işlem - Son Dakika

Ordu'da, e-sınav merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında kopya çeken ve kendisine dışarıdan yardım eden 2 kişi yakalandı, 3 kişi hakkında soruşturma yapıldı.

Altınordu ilçesi e-sınav merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında kopya çekme ihbarı üzerine bir şüpheli yakalandı. Ekipler, şahıs üzerinde yapılan aramada, şüphelinin kulak içinde dışarıyla iletişim kurmasına yarayan kulaklık ve bu kulaklığa bağlı düzenek tespit etti. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, şüpheliye dışarıdan yardım ettiği değerlendirilen 2 şüpheli tespit edilirken, bir şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin iş yeri ve aracında yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Diğer şüpheli şahsın firar durumda olduğu, yakalama çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat yapıldı.

(Metin Akyürek/ İHA)