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EHLİYET SINAVINDA KOPYA İÇİN MASKEYE KAMERA KOYAN ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ - Son Dakika

EHLİYET SINAVINDA KOPYA İÇİN MASKEYE KAMERA KOYAN ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ

17.02.2022 12:43

İSTANBUL'da ehliyet sınavında cerrahi maskeye gizledikleri kamera düzeneğiyle kopya çektikleri tespit edilen 2 şüpheli ile dışarıda onlara yardım eden 2 kişi yakalandı.

İSTANBUL'da ehliyet sınavında cerrahi maskeye gizledikleri kamera düzeneğiyle kopya çektikleri tespit edilen 2 şüpheli ile dışarıda onlara yardım eden 2 kişi yakalandı.

Polis ekipleri, Kağıthane'de 9 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan motorlu taşıtlar sınavında sürücü adaylardan bazılarına düzenek aracılığıyla dışarıdan kopya verileceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kopya düzeneklerinin kurulduğu aracı tespit etti. Ekipler, Y.G.(23) ve yabancı uyruklu B.H.'yi (30) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında; Y.G.'nin "6114 SKM" suçundan 2 adet kaydının olduğu belirlendi. Yakalanan 2 şüphelinin aracında yapılan aramalarda, 2 adet iletişimde kullanıldığı düşünülen elektronik cihaz ve cihazlara takılı sim kartlar, 1 adet taşınabilir modem, 2 adet tıbbi maske içerisine kurulmuş kamera düzeneği ele geçirildi. Çalışmaların devamında, sınavdan çıkan kişileri kontrol edin polis, maske içerisine kamera düzeneği kurulu S.T. ve A.S.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.T. ve A.S.T. polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Y.G. ve B.H. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

EHLİYET SINAVINDA KOPYA İÇİN MASKEYE KAMERA KOYAN ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ
EHLİYET SINAVINDA KOPYA İÇİN MASKEYE KAMERA KOYAN ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ
EHLİYET SINAVINDA KOPYA İÇİN MASKEYE KAMERA KOYAN ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ

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Kağıthane, Ehliyet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EHLİYET SINAVINDA KOPYA İÇİN MASKEYE KAMERA KOYAN ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EHLİYET SINAVINDA KOPYA İÇİN MASKEYE KAMERA KOYAN ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ - Son Dakika
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