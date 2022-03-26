Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı - Son Dakika
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Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı

26.03.2022 10:42

Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle sınav salonuna girmeye çalışan şahıs pes dedirtti.

Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle sınav salonuna girmeye çalışan şahıs pes dedirtti. Polisin dikkati sayesinde girişte yakalanan şahsın, kopya çekmek için kamera, WİFİ ve ses cihazından oluşan kopya düzeneği kurduğu belirlendi.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi'ndeki E-Sınav Merkezinde 24 Martta meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine gelen bir kişinin kontrol noktasındaki hareketlerinden şüphelendi. Şahıs, sınav alanına girmek için X-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi. Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın taktığı cerrahi maskesine gizlenmiş halde görüntü aktaran kamera, ayakkabısının içinde internet sağlayan WİFİ ile kulağında ses cihazı ele geçirdi.

Polis ekipleri üzerindeki kopya düzeneği sökülen şahıs hakkında ÖSYM Kanununa muhalefetten yasal işlem başlattı.

Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı
Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı
Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı
Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı
Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı
Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı
Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı
Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı
Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek... Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulağından ses cihazı çıktı - Son Dakika


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