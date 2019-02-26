Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Operasyonu: 60 Gözaltı
1 saat önce
Adıyaman merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 60 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman
merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 60 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman merkezli 11 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaparak başkasının yerine sınava giren, sahte evrak düzenleyenlere düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:25 Kaynak: İHA
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