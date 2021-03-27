Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şahsa işlem yapıldı - Son Dakika

Muş'ta mercek kamera ile sürücü belgesi sınavına girerek kopya çektiği tespit edilen şahıs hakkında işlem yapıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İMKB Anadolu Lisesinde yapılan sürücü belgesi sınavında "mercek kamera" ile kopya düzeneği hazırlayan 1 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - MUŞ