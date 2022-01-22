Ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulunan kişi: Sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum - Son Dakika

OSMANİYE'de ehliyet sınavına giren A.K.'dan şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği buldu. A.K., "Daha önceki sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.

Kentte e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek için gelen A.K.?den şüphelenen polis ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında A.K.?nın üzerinde Wi-Fi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu

KOPYA DÜZENEĞİNİ 6 BİN LİRAYA ALMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K. ilk ifadesinde, "Kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin TL karşılığında satın aldım. Sınavı daha önce geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.