Son Dakika Haberleri: Ehliyet sınavlarına 'e-Trafik' ile anlık denetim
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Ehliyet sınavlarına 'e-Trafik' ile anlık denetim

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "e-Trafik" modülü ile Türkiye genelindeki tüm sürücü kurslarının direksiyon uygulama sınavları anlık takip edilip, denetleniyor.

Ehliyet sınavlarına 'e-Trafik' ile anlık denetim, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "e-Trafik" modülü ile Türkiye genelindeki tüm sürücü kurslarının direksiyon uygulama sınavları anlık takip edilip, denetleniyor.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:02 
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