Ehliyet sınavlarına 'e-Trafik' ile anlık denetim
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "e-Trafik" modülü ile Türkiye genelindeki tüm sürücü kurslarının direksiyon uygulama sınavları anlık takip edilip, denetleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "e-Trafik" modülü ile Türkiye
genelindeki tüm sürücü kurslarının direksiyon uygulama sınavları anlık takip edilip, denetleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:02
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