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Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor - Son Dakika

Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor

15.11.2021 00:00

Milli Eğitim Bakanı Özer, ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını açıkladı. Hazırlanacak animasyonlu sorularda adayların gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacağını ifade eden Bakan Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Millî Eğitim Bakanlığı eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak." dedi.

ADAYLAR GERÇEK YAŞAMA UYGUN DURUMLARLA KARŞILAŞACAK

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan sınav uygulamalarında sürekli yenilikler yapılarak sınav geçerliği ve güvenilirliğine katkı sağlanıyor. Bakanlık; ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı aldı. Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak.

Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.trve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

İŞİTME ENGELLİ ADAYLARA DESTEK

Bu yeniliklerle birlikte ayrıca işitme engelli adaylara sınav desteği için de çalışmalar yapılıyor. İşitme engelli adaylar için işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve buna yönelik animasyonlu soruların hazırlığı devam ediyor.

Ehliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer alacağını duyuran Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak." dedi.

"TÜM ÇALIŞMALARIMIZ BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Yeni uygulamanın sınavın geçerliğine ve güvenirliğine katkı sağlarken Bakanlıkça gerçekleştirilen diğer sınavlara da yeni bir bakış açısı getireceğini belirten Özer şunları söyledi:

"İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Engelli, Ehliyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor - Son Dakika


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