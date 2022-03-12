Ehliyet ve SRC sınavlarına özel kopya düzeneği hazırlıyorlarmış - Son Dakika
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Ehliyet ve SRC sınavlarına özel kopya düzeneği hazırlıyorlarmış

12.03.2022 18:04
Ehliyet ve SRC sınavlarına özel kopya düzeneği hazırlıyorlarmış

İzmir'in Menemen ilçesinde ehliyet ve SCR sınavlara giren adaylara kopya düzeneği hazırlayıp sattıkları belirlenen sürücü kursu sahibi, kurs yöneticisi ve çalışan gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde ehliyet ve SCR sınavlara giren adaylara kopya düzeneği hazırlayıp sattıkları belirlenen sürücü kursu sahibi, kurs yöneticisi ve çalışan gözaltına alındı.

Menemen ilçesindeki Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi E-sınav Merkezinde dönem dönem gerçekleştirilen ehliyet ve SRC sınavlarında kopya çekmek suretiyle sınavlara özel düzenekler ile giren kişiler hakkında 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Grup Amirliği ekipleri, 3 aylık çalışmanın sonucunda sınavda kopya çeken kişilerin kullandıkları düzenekleri hazırlayıp, temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, özel düzeneğin Bornova'daki sürücü kursunda hazırlanarak satıldığı belirlendi. Bu kapsamda sürücü kursunun sahibi A.H. (51), çalışanı K.K. (28) ile kurs yöneticisi A.H.'nin (58) İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki evleri ve kurs yerlerinde yapılan aramalarda, kullanıma hazır 4 kopya düzeneği ve düzenek yapımında kullanılan 2 modem, 9 SİM kart, çok sayıda kulak içi kulaklık, mikrofon, telefon ve şarj aleti ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Ehliyet ve SRC sınavlarına özel kopya düzeneği hazırlıyorlarmış
Ehliyet ve SRC sınavlarına özel kopya düzeneği hazırlıyorlarmış

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Hisarcık, Menemen, Ehliyet, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyet ve SRC sınavlarına özel kopya düzeneği hazırlıyorlarmış - Son Dakika


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