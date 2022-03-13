Ehliyet ve SRC sınavlarına özel kopya düzeneği hazırlayan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde ehliyet ve SCR sınavlarına giren adaylara kopya düzeneği hazırlayıp sattıkları belirlenen 3 kişiden 1'i gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Grup Amirliği ekipleri, 3 aylık çalışmanın sonucunda sınavda kopya çeken kişilerin kullandıkları düzenekleri hazırlayıp, temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, özel düzeneğin Bornova'daki sürücü kursunda hazırlanarak satıldığı belirlendi. Bu kapsamda sürücü kursunun sahibi A.H. (51), sürücü kursu ortağı K.K. (28) ile kurs yöneticisi A.H.'nin (58), İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki evleri ve kurs yerlerinde yapılan aramalarda, kullanıma hazır 4 kopya düzeneği ve düzenek yapımında kullanılan 2 modem, 9 SİM kart, çok sayıda kulak içi kulaklık, mikrofon, telefon ve şarj aleti ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüphelide gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, sürücü kursu ortağı K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. - İZMİR