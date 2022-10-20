Ehliyet yenileme süresi uzatıldı

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin iki yıl süre ile uzatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşların müracaat edememeleri ve nüfus idarelerinde yaşanan yoğunluk dolayısıyla sürücü belgelerini değiştirme süresinin uzatıldığı belirtildi.

Eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatıldı.