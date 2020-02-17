Ehliyeti alkolden iptal edildi, yine alkollü araç kullanırken kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ehliyeti alkolden iptal edildi, yine alkollü araç kullanırken kaza yaptı - Son Dakika

Ehliyeti alkolden iptal edildi, yine alkollü araç kullanırken kaza yaptı

7 saat önce

Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil bir başka otomobile çarptı.

Ehliyeti alkolden iptal edildi, yine alkollü araç kullanırken kaza yaptı, System.String[]

Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil bir başka otomobile çarptı. Alkollü sürücünün kısa bir süre önce yine alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi iptal edildiği ortaya çıktı.


Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi 2441 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü araç kullandığı iddia edilen F.Ü. (21) idaresindeki 68 ABA 289 plakalı otomobil, karşı yönden gelen T.T. (36) yönetimindeki 68 KN 120 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken her 2 otomobilde de maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşlar tarafından polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili araştırma ve inceleme başlatırken, alkollü sürücü polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan alkollü sürücü daha sonra kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yapılan incelemelerin ardından alkollü sürücünün kısa bir süre önce yine alkollü otomobil kullanmaktan polise yakalandığı, aday stajyer sürücü olması nedeniyle ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği öğrenilirken, yapılan alkol kontrolünde 1.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü polis ekiplerince sağlık kontrolü ve ifadesi alınmak üzere polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:58 Kaynak: İHA
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