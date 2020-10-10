Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı - Son Dakika

Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı

10.10.2020 08:46
Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da dronla yapılan trafik denetiminin ilk 10 dakikasında, 3 sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı.

ANTALYA'da dronla yapılan trafik denetiminin ilk 10 dakikasında, 3 sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı. İhlal yapan sürücülerden S.B. "Sarıda geçtim" diye itiraz edince dron görüntü kaydı izlettirilip ikna edildi. Işık ihlali yapan G.K.'nin ise alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 5 yıllığına el konulduğu ve ehliyetsiz trafiğe çıktığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, teknolojiden de faydalanarak, kent içi ve şehirlerarası yollarda dronla havadan denetim yapıyor. Dron denetimlerinde kameranın yüksek çözünürlüğü ve optik yakınlaştırma özelliği sayesinde trafikte kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, cep telefonuyla hareket halindeyken konuşma, şerit ihlali gibi birçok kural ihlali anında tespit edilebiliyor.

İTİRAZ EDEN SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜYÜ İZLEYİNCE İKNA OLDUCeza yazmak için durdurulan sürücüler ise kural ihlali yapmadıklarını öne sürünce dron kaydı tabletten izlettiriliyor. Kaydı izleyen sürücü hatasını kabul edip verilen para cezasına razı oluyor. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin kuzey giriş-çıkış noktası olan Antalya- Burdur yolunda dronla trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ışığını da görecek şekilde yerleştirilen dronla gerçekleştirilen uygulamada, kırmızı ışık ihlalinin yanı sıra diğer kural ihlalleri de dikkate alındı. 1 saatlik uygulamanın ilk 10 dakikasında 3 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ceza uygulandı. Sürücülerden S.B. (54) sarıda geçtiğini iddia ederek, uygulama yapan polis ekiplerine itirazda bulundu. S.B. kontrol noktasındaki dronun tabletinden geçiş anı ve trafik lambasının kırmızı yandığı izlettirilerek ikna edildi. S.B. "Bunca yıllık şoförüm, bu kadar delil sunulduktan sonra itiraz etmem doğru olmaz. Ben sarıda geçtim sanıyordum. Ama aniden dursam da arkamdan gelen bana çarpacaktı" dedi.EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİSürücülerden M.S. (60) de kırmızı ışığı ihlal etti. Ancak M.S. itiraz etmeyerek uygulanan cezayı kabul etti. M.S. dışında polis ekipleri ışık ihlali yapan G.K.'yi (35) durdurup cezai işlem uygulamak için ehliyet ve ruhsat bilgilerini istedi. Ehliyetinin yanında olmadığını söyleyen G.K.'nin kimlik numarasından yapılan incelemede, ehliyetine bu yılın başında alkollü araç kullanmaktan 5 yıllığına el konulduğu tespit edildi. Hem ehliyetsiz araç kullanan hem de kırmızı ışıktan geçen G.K.'ye kırmızı ışık ihlalinden 288 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 2 bin 473 TL idari para cezası uygulandı. Diğer sürücülere de 288 TL kırmızı ışık ihlalinden para cezası verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Hüseyin Çalhan, dronun işlerini oldukça kolaylaştırdığını söyledi. Sürücülerin yaptığı hiçbir hatanın gözden kaçamadığını belirten Çalhan, "Havadan dron ya da helikopterle 7 gün 24 saat denetim yapıyoruz. Hiçbir hata cezasız kalmıyor. Bugünkü uygulamanın 10 dakikalık kısmında 3 sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı. Para cezası uygulandı" dedi.

Çalhan, sürücülerin kurallara uyarak hem kendilerinin can ve mal güvenliklerini hem de yayaların can güvenliğini sağlamış olacaklarını da sözlerine ekledi.


Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı
Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı
Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı
Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı
Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı
Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı
Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı
Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Antalya, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı - Son Dakika

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