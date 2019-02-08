Ehliyetine El Koyulan Sürücü Yine Alkollü Yakalandı

KÜTAHYA'da, 4'üncü kez alkollü olarak araç kullanırken yakalanan hafif ticari araç sürücüsü H.A., polisleri görünce şoför koltuğundan inip, yolcu koltuğuna geçti.

KÜTAHYA'da, 4'üncü kez alkollü olarak araç kullanırken yakalanan hafif ticari araç sürücüsü H.A., polisleri görünce şoför koltuğundan inip, yolcu koltuğuna geçti. Alkolmetreye üflemeyi reddeden H.A., test için hastaneye götürülürken, alkol almaya devam etti. Yapılan kan testinde 1.68 promil alkollü çıkan H.A.'ya para cezası kesilerek, daha önce el koyulan ehliyetinin emniyette kalma süresi uzatıldı.



Sultanbağı Mahallesi tarihi Hisar Kalesi girişinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A.'nın kullandığı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisleri fark eden H.A., aracını uygulama noktasının gerisinde park edip, şoför koltuğundan inerek yolcu koltuğuna geçti. H.A., aracının yanına gelen polislere; kendisinin sürücü olmadığı, aracı kullanan arkadaşının ormanlığa kaçtığı yalanını söyledi. Daha önce 3 kez alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine 2 yıl el koyulan H.A., alkolmetreye üflemeyi kabul etmedi. Kendi aracından indirilen H.A., test için hastaneye götürüldüğü sırada alkol almaya devam etti. Hastanede yapılan kan testinde H.A.'nın, 1.68 promil alkollü olduğu belirlendi.



Polis ekipleri, H.A.'ya 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak' ile "polisin 'dur' ihtarına uymamak" suçlarından 6 bin liralık para cezası kesti ve ehliyetinin 2 yıl emniyette kalma süresini 7 yıla çıkardı. H.A., polislerle tartıştığı için sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



? - Tahya

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